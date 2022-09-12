Философ Коровин: Украина — это машина для убийства русских

После окончания специальной военной операции должна быть проведена деукраинизация освобождённых от националистов территорий, считает философ Коровин.

Украинство — это политическая идеология, привнесённая Западом на земли Малороссии в конце XIX века. Она основана на русофобии, высокомерии и расовом превосходстве, уверен Валерий Коровин.

В Советском Союзе с подобными проявлениями боролась партия, но после распада СССР шовинизм на Украине вновь вернулся к крайним формам.

"Украинство — это идея борьбы со всем русским, а Украина — это машина, которая убивает русских", — отметил ученый в интервью изданию argumenti.ru.

Он уверен, что всё украинское на освобождённых территориях стоит запретить, без раздумий приговаривая националистов к самым суровым наказаниям.