Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Кличко требует от Германии танки "Леопард" — чтобы "освободить" всю Украину
В сенате США признали помощь американской разведки при наступлении Украины
Медведев: нынешние "ультиматумы" России Киеву — детская разминка
Промышленность Петербурга хотят "задушить" новыми кредитами
Финансист: меры ЦБ по обмену валюты приведут к существенным потерям клиентов
В магазинах Польши цены выросли почти на 24 процента
Пасечник: украинские диверсанты пытаются проникнуть на территорию ЛНР
Народная милиция ЛНР: ВСУ потеряли до 35 человек и 3 бронетранспортёра за сутки
The Guardian: Трасс развращает британскую систему управления

Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал репрессии жителям Харьковской области

Мир

Все территории Харьковской области, куда зашли украинские боевики после перегруппировки ВС РФ, будут беспощадно украинизированы и декоммунизированы.

Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал репрессии жителям Харьковской области

С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире львовского телеканала. Он уточнил, что украинские власти не будут учитывать мнение местного населения.

"Чтобы каждый знал, что если мы, теоретически, заходим на те территории, то: концепт украинского языка (нравится, не нравится), образование (нравится, не нравится), декоммунизация с памятниками (нравится, не нравится)", — предупредил жителей Данилов.

По его словам, в Киеве готовы к тому, что население Харьковщины будет игнорировать и саботировать всё украинское.

"Не нужно у них спрашивать, что они хотят, какие у них прихоти", — заверил политик.

Ранее он заявлял, что Украина будет добиваться капитуляции и демилитаризации РФ. С подобными идеями не выступают даже пациенты киевского дурдома, ответил Данилову российский военный эксперт Виктор Баранец.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор: Антон Уткин, Куратор: Любовь Степушова
Популярное
Силовые структуры
Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат

ВСУ подошли к государственной границе с Россией в Харьковской области. Что будет, если они решатся пересечь границу и зайти в Белгородскую область.

Полковник Матвийчук: если ВСУ войдут в Белгородскую область, их уничтожат
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Силовые структуры
Шурыгин: "Воевать вполсилы больше нельзя"
Силовые структуры
Кадыров об отступлении ВС РФ под Харьковом: "Есть несколько плюсов в этом"
Силовые структуры
Киев сильно испуган сменой тактики и стратегии России в спецоперации
Любовь Степушова Инициатива в СВО перешла к Украине. Путин демонстрирует, что план у него есть Любовь Степушова Сергей Лебедев Нацистские дирижабли не стеснялись шпионить в СССР Сергей Лебедев Ольга Лебедева Принцип "спорт вне политики" официально заменён на "никакого спорта, только политика" Ольга Лебедева
Силовые структуры
The New York Times: разведка США помогала ВСУ готовить наступление под Харьковом
Силовые структуры
Зеленский: сделаем зиму самой тяжёлой для России
После ударов ВС РФ Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают блоки
Силовые структуры
После ударов ВС РФ Южноукраинская и Хмельницкая АЭС отключают блоки
Последние материалы
Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал репрессии жителям Харьковской области
Стремоусов: сдавать Херсон и отступать никто не собирается
Бастрыкин поручил возбудить дело после обстрела посёлка Тёткино Курской области
Российский парапланерист погиб в горах Таджикистана
Milliyet: в Турции начались учения НАТО с участием военных из 15 стран альянса
Ходаковский заявил о бессмысленности всеобщей мобилизации в России
Балицкий: к референдуму о вхождении Запорожья в состав России уже всё готово
На Банковой уже знают, как будут "возвращать себе" Крым
В Воронеж прибыли пятьсот беженцев из Харьковской области
Военкор Пегов: "Барсы" снова выстояли и удержали Лиман в ночном бою
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников