Секретарь СНБО Украины Данилов пообещал репрессии жителям Харьковской области

Все территории Харьковской области, куда зашли украинские боевики после перегруппировки ВС РФ, будут беспощадно украинизированы и декоммунизированы.

С таким заявлением выступил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов в эфире львовского телеканала. Он уточнил, что украинские власти не будут учитывать мнение местного населения.

"Чтобы каждый знал, что если мы, теоретически, заходим на те территории, то: концепт украинского языка (нравится, не нравится), образование (нравится, не нравится), декоммунизация с памятниками (нравится, не нравится)", — предупредил жителей Данилов.

По его словам, в Киеве готовы к тому, что население Харьковщины будет игнорировать и саботировать всё украинское.

"Не нужно у них спрашивать, что они хотят, какие у них прихоти", — заверил политик.

Ранее он заявлял, что Украина будет добиваться капитуляции и демилитаризации РФ. С подобными идеями не выступают даже пациенты киевского дурдома, ответил Данилову российский военный эксперт Виктор Баранец.