Daily Mail: жительница Британии пожалела, что приняла у себя беженок с Украины

Жительница Британии, приютившая двух беженок с Украины, пожалела о своём решении. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации издания, женщина разместила в своей квартире мать и дочь. В статье сказано, что 38-летняя гражданка Украины нашла временную работу в Великобритании, а её дочь начала ходить в местную школу. При этом беженки обзавелись большим гардеробом и стали воспринимать приютившую их британку в качестве прислуги.

Жительница Британии рассказала, что они каждый день питались в кафе, просили готовить для них еду дома, а также отказывались убираться. Вскоре им предложили переехать в другую квартиру.

"Я ощущаю себя выгоревшей, наивной и глупой", — поделилась женщина.