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Немецкий политик назвала "самое глупое правительство" в Европе

Мир

Правительство Германии является "самым глупым” в Европе, поскольку ему удалось втянуть себя в полномасштабную "экономическую войну” со своим главным поставщиком энергоресурсов — Россией.

Немецкий политик назвала "самое глупое правительство" в Европе

Так, выступая в Бундестаге, заявила экс-сопредседатель партии Die Linke (Левые) Сара Вагенкнехт, призвав к прекращению антироссийских санкций и отставке вице-канцлера и министра экономики страны Роберта Хабека.

Назвав конфликт на Украине "преступлением”, Вагенкнехт сказала, что антироссийские санкции "фатальны” для самой Германии, так как цены на энергоносители вышли из-под контроля, экономика страны скоро "станет просто напоминанием о старых добрых временах”.

"У нас действительно самое глупое правительство в Европе, — заявила левый политик. — Самая большая проблема — это ваша грандиозная идея развязать беспрецедентную экономическую войну против нашего самого важного поставщика энергии.

Идея о том, что мы наказываем Путина, разоряя миллионы семей в Германии и разрушая нашу промышленность, в то время как "Газпром" получает рекордные прибыли, — насколько это глупо?”

Примечательно, что реакцией на эту речь стали аплодисменты со стороны депутатов с полярно противоположными политическими взглядами, в том числе членов правой партии "Альтернатива для Германии" (AFD).

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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