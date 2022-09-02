Американский историк: Германии нужна революция

Немецкие СМИ, вторящие американским, приписали резкий рост цен на топливо российской СВО (или, как они её называют, "вторжению") на Украине. При этом ряд аналитиков называют это утверждение ложью, указывая на то, что начались "проблемы" с введением Германией антироссийских санкций и прекращением строительства газопровода "Северный поток-2".

Аргумент прост с математической точки зрения:

российское топливо было намного дешевле, чем то, которое "настоятельно навязывают" США. Например, сжиженный природный газ из Америки.

"Поскольку на деле оказалось, что лидеры Германии больше привержены американским хозяевам страны, чем немецкому народу, который они должны представлять, их следует выбросить и заменить совершенно новым правительством, которое будет служить немцам, а не Штатам, — пишет американский историк-расследователь Эрик Зуэсс в своей новой книге "Американская империя зла: посмертная победа Гитлера и почему социальные науки должны измениться".

По мнению Зуэсса, США насаждают в Европе вообще и Германии в частности "оккупационный режим, требующий применять санкции, цель которых — значительно сократить закупки Европой топлива из самого дешёвого источника, России". Это, уверен расследователь, приводит к росту цен на энергоносители, но европейские лидеры всё равно подчиняются, что доказывает, насколько они марионеточно послушны Вашингтону.

Только бизнес

"Америкой управляют её миллиардеры, которые покупают политиков, как свиней на аукционе: выигрывает тот, кто предложит самую высокую цену", — поясняет историк, подкрепляя свои слова цитатой экс-президента США Джимми Картера (39-ый президент США, 1976-1980гг): "Америка сейчас — это просто олигархия с неограниченным политическим подкупом, суть которого заключается в выдвижении кандидатур на пост президента. И то же самое относится к губернаторам, сенаторам и членам Конгресса США".

Цель у всего этого одна — установить контроль над миром. Из-за чего любой конкурент автоматически рассматривается как враг.

Практический совет немцам от историка

Германия, как и все другие вассальные государства США, является всего лишь инструментом плана завоевания мира режимом США.

Для того чтобы немецкий народ стал подлинно свободным, ему необходимо заменить свою существующую атлантистскую проамериканскую ориентацию на гораздо более экономически жизнеспособную ориентацию на восток, российскую, китайскую и подлинно евразийскую. То есть Германия должна перестать участвовать в империализме какой-либо нации, выйти из НАТО и вести торговлю со всеми странами.

Если немецких политиков покупают те, кто предлагает самую высокую цену, тогда их всех придется заменить, чтобы немецкий народ освободился от имперского ига американского режима.

В конце концов Евразия — это один континент и не будет никакого способа транспортировать газ или нефть через Атлантический океан из Америки. Сама идея замены трубопроводной энергии на гораздо более дорогой СПГ и другую транспортируемую энергию является оскорблением для всех жителей Европы.

Очевидно даже не экономистам

Германии нет смысла изолировать свою экономику от России и Китая. Она добьётся гораздо большего успеха в качестве партнёра России и Китая, чем в качестве вассала режима США. Россия и Китай приветствовали бы новых немецких лидеров в качестве партнёров, а не требовали бы, чтобы они служили марионетками в роли простой вассальной нации (как это делает режим США), — пишет американский учёный, резюмируя: США и их НАТО не оставили России другого выбора, кроме как вторгнуться на Украину.

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