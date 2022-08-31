Галоп европейских цен на энергоносители разжалобил даже Гринпис

В Европе резко подскочили цены на электричество. Об этом сообщает портал klaipeda. diena.lt.

Так за неделю

в Германии счета за электричество увеличились на 22% (до €585,9 за мегаватт/час),

во Франции рост цен составил 26% (до €611,6),

в Литве — на 7% (до €550,3),

в Латвии стоимость электроэнергии выросла до €521,5, подскочив на 2%.

В общем, эпопея с повышением цен на газ и электричество в Европе набирает обороты. Некоторые пытаются возобновлять работы не так давно закрытых по причине неэкологичности угольных электростанций, другие же переходят на жесткую экономию.

"Гринпис" даёт добро на уголь

"Гринпис", по сообщениям немецких СМИ, дал добро на запуск угольных электростанций в Германии. Организация признает, что такой шаг необходим для восполнения дефицита энергии, а вред, нанесенный природе, нужно будет компенсировать в ближайшие годы.

"Это горько, но неизбежно, — угольные электростанции, которые уже были остановлены, снова подключаются к сети", — отметила эксперт "Гринпис" по климату и энергетике Карстен Смид.

При этом "зеленые предупредили, чтобы энергетики не подались "во все тяжкие"" и использовали лишь электростанции на каменном угле, минуя более вредный бурый уголь.

Как бы то ни было, пока все эти решения не привели к должному результату. А это еще зима не началась.

К слову, по данным портала energia.rp.pl , каждый четвертый британец планирует отказаться от отопления этой зимой. Всему виной раздувшиеся счета за электроэнергию, а также инфляция, которая так и норовит стать двузначной.

Еще 70% опрошенных признались, что будут реже использовать отопление. Некоторые намерены влезать в долги, чтобы оплачивать счета за электричество. Особенно семьи с детьми.