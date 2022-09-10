Президент США Джо Байден продлил режим чрезвычайного положения в стране ещё на год. Соответствующее постановление ввели после терактов 11 сентября 2001 года.
Как пояснил американский лидер, в стране всё ещё существует террористическая угроза.
"Поскольку террористическая угроза сохраняется, чрезвычайное положение, объявленное 14 сентября 2001 года, продлено ещё на год", — сообщил Байден конгрессменам.
Режим ЧП в стране даёт президенту право на дополнительные юридические полномочия, которые он может применить в любой момент.
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