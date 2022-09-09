Baijiahao: Байден оказался немногословным, отвечая на угрозу из РФ

Китайские аналитики Baijiahao отметили, что Байден оказался немногословным, отвечая на угрозу из РФ.

Отношения Москвы и Вашингтона находятся на самом низком уровне с момента окончания холодной войны. Китайские эксперты полагают, что это может привести к дальнейшей эскалации и полному разрыву дипломатических отношений.

Ситуацию ухудшают и страны союзники США. Так, недавно Латвия на государственном уровне объявила Россию спонсором терроризма. Ответ Москвы не заставил себя ждать.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что политика Латвии строится на ксенофобии. Позднее она сказала, что если США последуют примеру Латвии, то все дипломатические отношения между странами будут разорваны.

Когда журналисты попросили президента США Джо Байдена прокомментировать слова Захаровой и ответить на вопрос, считает ли он, что РФ нужно внести в список спонсоров терроризма, он был немногословен. Байден просто сказал "нет". Это удивило экспертов, потому что мало того, что ответ был однозначным, так он ещё был вполне конкретным.

Аналитики Baijiahao полагают, что необычная реакция Байдена обусловлена серьёзностью происходящего. Белый дом ошеломлён тем, настолько всё далеко зашло, подытожили китайские эксперты.