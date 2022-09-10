Карл III может стать последним королём Великобритании, заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По мнению эксперта, на фоне кризиса в стране, монархия станет "дорогостоящей обузой".
Как подчеркнул Мягков, британцы могут задаться вопросом: стоит ли оплачивать "церемониальный институт" из своего кармана.
"Карл III — стать последним Виндзором на британском престоле. Если экономическая ситуация ухудшится, в том числе из-за скачков цен на энергоносители, британцы могут задаться вопросом: "Зачем нам тратить сотни миллионов фунтов стерлингов на семью аристократов, которые не играют никакой полезной роли в управлении страной?", — пояснил историк РИА Новости.
Принц Уэльский Чарльз взойдёт на престол под именем Карл III в эту субботу, 10 сентября, после смерти матери. Королева Елизавета II правила страной 70 лет.
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