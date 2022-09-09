Карл III официально станет королём Британии в субботу, 10 сентября. Об этом пишет The Times.
По информации издания, возвращение нового короля из шотландского замка, в котором умерла Елизавета II, ожидается 9 сентября. В статье сказано, что после этого он должен встретиться с британским премьером Лиз Трасс.
"Карл III будет провозглашён королём Великобритании на 10 сентября", — подчёркивается в материале.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.