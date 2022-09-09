The Times: Карла III официально провозгласят новым королём Британии 10 сентября

Карл III официально станет королём Британии в субботу, 10 сентября. Об этом пишет The Times.

По информации издания, возвращение нового короля из шотландского замка, в котором умерла Елизавета II, ожидается 9 сентября. В статье сказано, что после этого он должен встретиться с британским премьером Лиз Трасс.

"Карл III будет провозглашён королём Великобритании на 10 сентября", — подчёркивается в материале.