В Курской области объявлен план "Перехват" для поимки двух украинских диверсантов, открывших огонь по росгвардейцам.
Как сообщает Telegram-канал Mash, ЧП случилось возле блокпоста, находящегося на объездной дороге. Росгвардейцы сделали попытку остановить вызвавшую подозрения машину "Газель", однако сидящие в ней лица начали стрельбу.
Telegram-канал сообщил, что члены Росгвардии были ранены, об их состоянии не сообщается. Стрелявших ищут.
Об этом же сообщил тележурналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.
"В городе Суджа (Курская область) неизвестные на "Газели" обстреляли блокпост, где стоял ОМОН. Есть раненые. Введен план "Перехват", — написал Соловьёв.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.