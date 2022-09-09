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Соловьёв: в Курской области введён план "Перехват" из-за украинских диверсантов

Мир

В Курской области объявлен план "Перехват" для поимки двух украинских диверсантов, открывших огонь по росгвардейцам.

Как сообщает Telegram-канал Mash, ЧП случилось возле блокпоста, находящегося на объездной дороге. Росгвардейцы сделали попытку остановить вызвавшую подозрения машину "Газель", однако сидящие в ней лица начали стрельбу.

Telegram-канал сообщил, что члены Росгвардии были ранены, об их состоянии не сообщается. Стрелявших ищут.

Об этом же сообщил тележурналист Владимир Соловьёв в своём Telegram-канале.

"В городе Суджа (Курская область) неизвестные на "Газели" обстреляли блокпост, где стоял ОМОН. Есть раненые. Введен план "Перехват", — написал Соловьёв.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
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