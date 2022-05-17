Во вторник, 17 мая, около 05:00 Вооружённые силы Украины (ВСУ) обстреляли из крупнокалиберного оружия приграничное село в Курской области.
По словам главы региона Романа Старовойта, речь идёт о населённом пункте Алексеевка, расположенном в Глушковском районе.
"Повреждения получили три частных дома, припаркованный автомобиль около одного из них, а также здание школы", — подчеркнул губернатор.
Он добавил, что пострадавших в результате ЧП нет. Как отметил Старовойт, российские пограничники ответным огнём быстро подавили обстрел.
"На месте в деталях инцидента уже разбираются специалисты", — уточнил политик.
29 апреля Украина обстреляла из миномётов пункт пропуска в селе Крупец Рыльского района Курской области. Через несколько дней, 1 мая, на 67 километре железнодорожной товарной ветки между Суджой и Сосновым Бором произошло обрушение части моста. Власти Курской области сообщили, что это была диверсия, поэтому следователи возбудили уголовное дело.
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Сегодня, 16 мая, в понедельник, националисты и солдаты ВСУ начали сдаваться и выходить из бункеров металлургического комбината "Азовсталь".