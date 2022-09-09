Британцы жалуются, что содержат беженцев с Украины за свой счёт: помощь не дают

Многие британцы отказываются от помощи украинским беженцам. Некоторым даже приходится выселять их из своих домов, так как, по их словам, переселенцы с Украины не торопятся искать себе работу на новом месте.

В соцсетях появляется много историй о том, что британцы имеют всё меньше желания помогать беженцам с Украины, которые относятся к своему пребыванию в Соединённом Королевстве, как к курорту.

Например, британка украинского происхождения рассказала, что их семья приняла у себя маму и сына-беженцев ещё в апреле, помогли им с документами и даже с покупкой абонементов на развлечения в разных местах для ребёнка. И уже в течение трёх месяцев женщина и мальчик полностью находятся на обеспечении принимающей стороны, которая не только предоставляет им жильё, но также кормит и развлекает.

"На вопрос, когда уже будет искать работу, отвечает "Потом". Такой курорт: поели, пошли в спортзал, пошли в кафе, поспали, поели. Помощь от кансила мы еще ни разу не получали. Да, я понимаю, что когда-то ее выплатят, но вот прям сейчас мы уже просто не в состоянии их содержать", — пожаловалась британка.

Женщина добавила, что питание гостей с Украины обходится её семье слишком дорого, а съезжать от них беженцы не планируют, и их не заботит, имеют ли хозяева финансовую возможность содержать их и дальше.

Многие пользователи поддержали гражданку Британии, посоветовав быть жёстче: выселить украинских беженцев, не давать средств на еду и разделить бюджет, чтобы у них появился стимул быстрее найти себе работу.