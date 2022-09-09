Bloomberg: из-за потерь во время СВО ВВП Украины упадёт на 37%

За почти семь месяцев военного конфликта Украина понесла большие потери: лишилась пятой части территории, резко сократила экспорт и внутреннее потребление. За первый квартал уровень ВВП упал на 15%, а за второй — 37% в годовом исчислении. Правительство с трудом финансирует дефицит бюджета и расходы на войну, пишет издание Bloomberg.

Минэкономики Украины надеются на замедление падения уровня ВВП за счёт увеличения экспорта зерна из страны в Евросоюз. Однако на данный момент вся экспортная выручка идёт на погашение ранее взятых кредитов, сумма которых составила 70-100 млрд долларов.