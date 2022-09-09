За почти семь месяцев военного конфликта Украина понесла большие потери: лишилась пятой части территории, резко сократила экспорт и внутреннее потребление. За первый квартал уровень ВВП упал на 15%, а за второй — 37% в годовом исчислении. Правительство с трудом финансирует дефицит бюджета и расходы на войну, пишет издание Bloomberg.
Минэкономики Украины надеются на замедление падения уровня ВВП за счёт увеличения экспорта зерна из страны в Евросоюз. Однако на данный момент вся экспортная выручка идёт на погашение ранее взятых кредитов, сумма которых составила 70-100 млрд долларов.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Советник офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что изюмская группировка российской армии находится под угрозой оперативного окружения.