Политолог Юрин: с уходом королевы отношения Британии и РФ не изменятся

Политолог Олег Юрин в разговоре с Pravda.Ru предположил, как изменятся британско-российские отношения, когда королевы Елизаветы II не станет.

По мнению эксперта, уход королевы никак не повлияет на отношение Британии к России. Юрин считает, что Елизавета II, в отличие от других британских политиков, не выказывала признаки русофобии по отношению к РФ и русским в силу своего ума, интеллигентности, мягкости, а также в силу того, что в её жилах текла и русская кровь тоже.

"В отношении к России, я думаю, изменений никаких не будет. Потому что не королева эти вопросы курирует. Она точно не отличалась русофобством, не было ничего подобного. Мы же знаем, что у нее была родня с российской монархией и к русским конкретно у королевы отношение лояльное… Это британская политика. Русофобия — это инфекция британских политиков, премьер-министров, Парламента, правящих кругов с точки зрения денег, влиятельности. Сама королевская фамилия, на мой взгляд, не отличалась русофобией, с удовольствием бы, наверное, продолжала бы контактировать с русскими и дальше", — сказал Юрин.

8 сентября в СМИ появилась информация об ухудшении самочувствия королевы Елизаветы II, находящейся сейчас в Шотландии. К ней в срочном порядке выехали её дети и внуки. Сама королева продолжает находиться под постоянным наблюдением врачей.