Баранец: одно решение Зеленского приведёт к войне между Польшей и РФ

Военный обозреватель Виктор Баранец заявил, что одно решение Зеленского приведёт к войне между Польшей и РФ.

Министр обороны Польши Мариуш Блащак призвал готовиться к войне с Россией. По его прогнозу, столкновение случится в течение 3-10 лет. Он заявил, что стране необходимо перевооружить всю армию.

По мнению обозревателя, есть сразу веские основания полагать, что Польша действительно может вступить в открытую войну с РФ.

В беседе с "ПолитРоссией" Баранец заявил, что Польша уже участвует в войне с РФ на территории Украины. Он рассказал, что польские батальоны были замечены под Днепром, на Херсонском направлении и под Харьковом.

По мнению обозревателя, война между РФ и Польшей может начаться из-за Владимира Зеленского. Баранец утверждает, что к концу СВО польские власти могут ввести свою армию на территорию Украины по просьбе Зеленского.

"Представим, что спецоперация уже идет к концу. Что говорит Польша: "Вовка, мы за тебя кровь проливали, деньги тратили, оружие теряли. Почему с пустыми карманами мы должны бежать в Польшу? Отдай нам кусочек той земли, которая всегда была польской. У тебя никогда не было Львова, забудь”. Киев отдаст в надежде, что польская армия осядет в западной Украине", — предположил Баранец.