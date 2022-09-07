Путин: Россия ничего не будет поставлять за рубеж в ущерб своим интересам

Россия прекратит поставлять за рубеж газ, нефть и уголь, если это будет противоречить интересам страны, сообщил президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Он отметил, что Москва скажет "мёрзни, мёрзни, волчий хвост", если кто-то будет пытаться навязать ей свои условия в энергетической сфере. По его словам, Запад находится не в том положении для таких заявлений.

"Вообще ничего не будем поставлять, если это будет противоречить нашим экономическим интересам", — сказал Путин.

Российский лидер напомнил, что РФ продолжит осуществлять поставки нефти, газа и угля за рубеж по имеющимся контрактам. Однако Москва не собирается выполнять решения политического характера, которые противоречат договорённостям, заключил глава государства.

Ранее Путин назвал "чушью" планы Запада ввести "ценовой потолок" на российские энергетические ресурсы.