Путин назвал планы Запада ввести "ценовой потолок" на российские ресурсы чушью

Российский лидер Владимир Путин оценил намерение западных чиновников регулировать стоимость ресурсов нашей страны. По словам президента, из-за этого шага цены на топливо в мире только увеличатся.

"Очередной бред, чушь", — подчеркнул глава РФ в ходе Восточного экономического форума.