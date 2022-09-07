Российский лидер Владимир Путин оценил намерение западных чиновников регулировать стоимость ресурсов нашей страны. По словам президента, из-за этого шага цены на топливо в мире только увеличатся.
"Очередной бред, чушь", — подчеркнул глава РФ в ходе Восточного экономического форума.
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Наступление украинской армии на Херсонском направлении идёт тяжело.