Хакеры из KillNet вывели из строя вторую по популярности соцсеть Японии — Mixi

Хакеры из KillNet вывели из строя вторую по популярности японская социальная сеть — Mixi. Отмечается, что в ней зарегистрировано несколько десятков миллионов пользователей. В качестве причины указывается поддержка Украины и посягательство на Курилы.