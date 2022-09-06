Хакеры из KillNet вывели из строя вторую по популярности японская социальная сеть — Mixi. Отмечается, что в ней зарегистрировано несколько десятков миллионов пользователей. В качестве причины указывается поддержка Украины и посягательство на Курилы.
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Захват бойцами ВСУ села Высокополье в Херсонской области "ничего не даст". Оно переходило из рук в руки с марта.