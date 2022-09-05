Захарова посоветовала Боррелю преберечь эпитет "фашистское государство" для США

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова оценила конфуз с высказыванием главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, секретарь которого назвал "ошибкой перевода" слова своего босса о России как о "фашистском государстве, имеющим фашистский режим".

Российский дипломат посоветовала Боррелю оставить подобную характеристику для США, поскольку пресс-секретарь американского лидера Джо Байдена заявила, что "фашисты — это американские республиканцы".

"Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель не называл Россию "фашистским государством и фашистским режимом", это была ошибка перевода — пресс-секретаря Борреля Петера Стано. Боррелю надо так назвать США, ведь пресс-секретарь Байдена заявила, что "американские республиканцы — фашисты". Вперёд, Жозеп!" — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее в ходе дискуссии, которая транслировалась на портале Еврокомиссии в видеоформате, Боррель попросил разрешения перейти на родной испанский язык вместо английского. После этого звук голоса Борреля перестал быть слышен, вместо него говорил переводчик-синхронист, который закончил то, что ранее говорил Боррель, вызывающими вопросы выражениями.

"Cегодня мы встречаемся в рамках переговоров о вступлении с представителями Украины… Пока у нас нет конкретного плана, как победить фашистскую Росcию и ее фашистский режим", — сказал переводчик Борреля.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Боррель не имеет права называться дипломатом, если позволяет себе подобные выражения в адрес России, и все его дальнейшие слова о российско-европейских отношениях обесцениваются.