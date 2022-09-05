Боррель: РФ не сможет разрабатывать новые месторождения без технологий Запада

По мнению главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля, у России не получится разрабатывать новые месторождения нефти и газа на своей территории без оборудования и прочей технологической помощи компаний Запада.

Боррель предостерёг Россию, что её действующие месторождения не вечны, они постепенно иссякают, а разработка новых месторождений в РФ невозможна без технологического потенциала Запада.

"Россия продолжает использовать свои месторождения, но важно понимать, что они истощаются. Наши санкции очень действенны, они не позволят России разрабатывать новые углеводородные месторождения. Месторождения в России есть, но она не сможет их разрабатывать без западных компаний и их технологического потенциала", — сказал Боррель на межпарламентской конференции ЕС в Праге.

Ранее Боррель заверил, что энергетический кризис в Европе вызван не политическими решениями стран Запада, а действиями Москвы, которая "использует свои энергоресурсы в качестве оружия". Он согласился, что европейцев пугает наступающая зима и неопределённость с российским газом, однако призвал лидеров стран ЕС разъяснять своим гражданам, что санкции против России необходимы.