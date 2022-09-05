24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. В этот же день большая часть украинского правительства покинула Киев вместе со своими семьями. Подробности сообщает портал "Украинская правда".
Оставить в столице планировалось министра обороны, здравоохранения, энергетики и инфраструктуры, главу МВД.
Для остальных министров были подготовлены два поезда, которые с интервалом в два часа эвакуировали членов Кабмина и их близких на запад Украины. Первый состав отправился в 14 часов дня, второй — в 16. Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов был назначен ответственным, сообщает источник.
Конечный пункт назначения был неизвестен никому, так как существовала вероятность слежки. Машинист передвигался хаотично от станции к станции, следуя указаниям. Издание сообщает, что охрана у состава практически отсутствовала. Бежавших сопровождал лишь один мужчина, вооружённый пистолетом. Конечным пунктом стал город Ивано-Франковск.
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