Foreign Policy: президентство Зеленского — очередной сезон сериала

Обозреватель Foreign Policy Джек Детч считает, что президент Украины Владимир Зеленский как политик, ничего из себя не представляет, отметив у него полное отсутствие идеологии.

"У Зеленского не было реальной идеологии и не было никакого центрального плана управления", — приводит его слова Foreign Policy.

По словам Детча, украинский лидер до выборов напрочь отсутствовал в политической истории государства, в частности, речь идёт об "оранжевой революции" и Майдане 2014 года.

"Зеленский даже не проходил срочную военную службу. Его уклонение от призыва уже давно вызывает насмешки со стороны политических оппонентов", — отметил он.

Обозреватель назвал первые два года правления Зеленского похожими на продолжение сериала "Слуга народа", добавив, что он, как и в сериале, дал высшие должности своим друзьям "по цеху".

"Места в палате получили свадебные фотографы и рестораторы", — приводит он пример.

Детч предположил, что украинский лидер до сих пор не понял, как работает государственный аппарат.

"Есть просто Зеленский, которому система диктует, какие есть процедуры, какие есть правила, что он должен делать", — заключил он.