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Die Welt: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций

Мир

По окончании Второй мировой войны Австрия стала страной, наиболее доброжелательно настроенной по отношению к России. Теперь именно она может "дать слабину" в вопросе продолжения антироссийской санкционной политики, пишет Die Welt. Зависеть это будет от того, насколько сильно упадёт уровень жизни в стране без газа РФ.

Die Welt: Австрию трясёт из-за антироссийских санкций

В публикации отмечается, что в Австрии больше не наблюдается абсолютного большинства, поддерживающего санкции против России. Зимой такая тенденция усилится. Растёт давление на канцлера Карла Нехаммера. При этом поддержка право-националистической, несистемной Австрийской партии свободы (АПС), которая настроена доброжелательно к Владимиру Путину, усиливается.

Автор материала считает, что такие тенденции наблюдаются из-за роста цен на энергию и высокой инфляции.

"Это, вероятно, приведёт к ожесточённым дебатам во многих странах ЕС, — цитирует автор одного из дипломатов. — И тогда санкции в целом могут быть поставлены под сомнение".

Подобный сценарий будет выгоден Путину. По мнению автора, сценарий этот вполне реален, поскольку Евросоюз должен единогласно принимать решение по поводу санкций.

Дебатов по данному вопросу в Австрии становится всё больше. В поддержку уважительно относящейся к России АПС готовы голосовать уже до 22 процентов избирателей, что может обернуться "кошмаром" для правящей партии.

"Прежде чем наступит ситуация, когда мы сами начнём портить себе жизнь, мы должны подумать: а стоит ли нам и дальше поддерживать ту или иную якобы эффективную санкцию", — цитирует автор слова премьер-министра Верхней Австрии Томаса Штельцера.

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Автор: Элиза Ибрагимова, Куратор: Любовь Степушова
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