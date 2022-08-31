Аналитик Ерёмина: РФ необходимо отвечать на антироссийские санкции Канады

Профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина заявила, что РФ необходимо отвечать на антироссийские санкции Канады.

Недавно Россия запретила въезжать в страну 55 военным, политикам и общественным деятелям Канады. По словам Ерёминой, это было ожидаемо. В беседе с RT аналитик отметила, что Россия уже давно говорила о зеркальных ответах на санкции. По мнению Ерёминой, Москва и дальше будет придерживаться этого принципа.

"Мы достаточно давно говорили и говорим о зеркальных ответах, поскольку на постоянной основе регулярно те или иные персоны объявляются невъездными на территории стран, которые не являются нашими партнёрами. Безусловно, каждое такое решение будет отрабатываться", — подытожила Ерёмина.