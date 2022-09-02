Россия пойдёт на применение ядерного оружия, если её существование окажется под угрозой вследствие применения по отношению к ней оружия массового поражения. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь — у нас нет отклонения от этих позиций", — сказал Рябков на телеканале "Россия 24".
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