Вашингтон не желает начинать переговорный процесс по договору о ДСНВ с Россией до возобновления инспекций ядерных объектов друг друга.
Регулярные визиты американских и российских инспекций на объекты с ядерным оружием прекратились из-за пандемии коронавируса. Стороны пытались договориться об их возобновлении с середины 2021 года, но нахождению компромисса помешал украинский кризис.
"Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ. Мы работаем с русскими в этом направлении", — заявил представитель Белого дома агентству Reuters.
В материале отмечается, что Госдепартамент США придерживается аналогичной позиции.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Германия предложила создать единую систему противовоздушной обороны.