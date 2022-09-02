Reuters: США не хотят говорить про ДСНВ, пока не проверят ядерные объекты в РФ

Вашингтон не желает начинать переговорный процесс по договору о ДСНВ с Россией до возобновления инспекций ядерных объектов друг друга.

Регулярные визиты американских и российских инспекций на объекты с ядерным оружием прекратились из-за пандемии коронавируса. Стороны пытались договориться об их возобновлении с середины 2021 года, но нахождению компромисса помешал украинский кризис.

"Первым шагом должно стать возобновление инспекций в рамках существующего нового договора СНВ. Мы работаем с русскими в этом направлении", — заявил представитель Белого дома агентству Reuters.

В материале отмечается, что Госдепартамент США придерживается аналогичной позиции.