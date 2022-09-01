Перенджиев: Россия нанесёт удар по Вашингтону в случае появления НАТО на Украине

Прямое участие США и НАТО в украинском конфликте изменит ход спецоперации российской армии и спровоцирует начало полномасштабной войны. Об этом заявил член экспертного совета организации "Офицеры России", кандидат политических наук, военный политолог Александр Перенджиев, комментируя Pravda.Ru предупреждение американских аналитиков о введении войск НАТО на Украину.

Он отметил, что Россия применит ядерное оружие в случае угрозы существования государства. Присутствие американских военных на территории Украины является именно таким случаем, заявил Перенджиев.

"Удар будет нанесёт не только по Киеву, но и по Вашингтону. Может быть даже и по таким городам как Лондон, Берлин и Варшава", — указал собеседник Pravda.Ru.

Ранее американские эксперты заявили, что появление на территории Украины военных НАТО приведёт к ядерной войне. Аналитики призвали любой ценой избежать данного сценария и подчеркнули, что западные страны продолжают поставлять в Киев современное оружие.