Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Эберхард Цорн заявил о наличии у РФ возможностей для открытия второго фронта. По его словам, Россия сосредоточила основную часть сухопутных сил на Украине, однако её флот и военно-воздушные силы ещё не задействованы в спецоперации.
"И это представляет серьёзную угрозу для НАТО", — цитирует "Военное обозрение" слова Цорна.
Генеральный инспектор отметил, что ВС РФ замедлили наступательную операцию на Украине, однако продолжают продвигаться при поддержке артиллерии. По его словам, у российской армии есть ещё "невероятные запасы вооружений", что нельзя недооценивать.
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