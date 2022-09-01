В Германии признали способность ВС РФ открыть второй фронт против НАТО

Генеральный инспектор Вооружённых сил Германии Эберхард Цорн заявил о наличии у РФ возможностей для открытия второго фронта. По его словам, Россия сосредоточила основную часть сухопутных сил на Украине, однако её флот и военно-воздушные силы ещё не задействованы в спецоперации.

"И это представляет серьёзную угрозу для НАТО", — цитирует "Военное обозрение" слова Цорна.

Генеральный инспектор отметил, что ВС РФ замедлили наступательную операцию на Украине, однако продолжают продвигаться при поддержке артиллерии. По его словам, у российской армии есть ещё "невероятные запасы вооружений", что нельзя недооценивать.