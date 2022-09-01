Сокращение поставок вооружения киевскому режиму объясняется отсутствием успехов ВСУ на поле боя, заявил финский политолог Йохан Бекман.
"Главная проблема для Запада и НАТО — провал их планов на Украине. Они отправили Киеву десятки порций оружия, но это не помогает. Никаких успехов нет", — пояснил эксперт в интервью изданию Украина.ру.
Это означает, по его словам, что "украинский проект" скоро будет забыт, а значит можно переставать поддерживать Киев как финансово, так и вооружением.
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