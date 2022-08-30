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В Германии призвали объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата

Мир

Депутат от фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Леманн призвал Берлин объявить экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, чтобы выдворить его из ФРГ, сообщает издание Bild.

В Германии призвали объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата

"Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась…Мельник был снят с должности, поэтому его нужно немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию", — отметил Леманн.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой. В ответ Мельник "запретил" политику посещать Украину. По словам Леманна, у премьера есть собственная позиция по поводу украинского кризиса, и он имеет право её озвучивать.

В июле Мельник был снят с должность посла Украины в Германии. Причиной увольнения стали провокационные высказывания дипломата. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и восхвалял лидеров украинского националистического движения.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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