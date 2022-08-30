В Германии призвали объявить экс-посла Украины Мельника персоной нон грата

Депутат от фракции ХДС/ХСС в бундестаге Йенс Леманн призвал Берлин объявить экс-посла Украины в Германии Андрея Мельника персоной нон грата, чтобы выдворить его из ФРГ, сообщает издание Bild.

"Мне надоело, что Мельник постоянно жалуется на решения, принятые Берлином, отзывает приглашения посетить Киев и оскорбляет наших политиков. Чаша терпения переполнилась…Мельник был снят с должности, поэтому его нужно немедленно объявить персоной нон грата, чтобы он как можно скорее покинул Германию", — отметил Леманн.

Ранее премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер призвал Киев начать мирные переговоры с Москвой. В ответ Мельник "запретил" политику посещать Украину. По словам Леманна, у премьера есть собственная позиция по поводу украинского кризиса, и он имеет право её озвучивать.

В июле Мельник был снят с должность посла Украины в Германии. Причиной увольнения стали провокационные высказывания дипломата. Так, он называл канцлера Олафа Шольца "обиженной ливерной колбасой" и восхвалял лидеров украинского националистического движения.