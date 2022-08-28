Экс-посол Украины в Германии Мельник отменил своё приглашение премьеру Саксонии

Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник посчитал абсурдными призывы премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера заморозить военные действия на Украине и пойти на переговоры. Об этом он написал в своих соцсетях.

После заявления саксонского политика, Мельник передумал звать его в Киев.

"Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено", — написал Мельник, добавив, что приезд Кречмера в столицу Незалежной считает нежелательным.

Напомним, премьер-министр Саксонии призвал 25 августа в эфире немецкого телеканала к заморозке военных действий на Украине и началу мирных переговоров.