Бывший посол Украины в Германии Андрей Мельник посчитал абсурдными призывы премьер-министра Саксонии Михаэля Кречмера заморозить военные действия на Украине и пойти на переговоры. Об этом он написал в своих соцсетях.
После заявления саксонского политика, Мельник передумал звать его в Киев.
"Я пригласил вас на Украину. Это приглашение отменено", — написал Мельник, добавив, что приезд Кречмера в столицу Незалежной считает нежелательным.
Напомним, премьер-министр Саксонии призвал 25 августа в эфире немецкого телеканала к заморозке военных действий на Украине и началу мирных переговоров.
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