Украинский посол Мельник назвал ужасным разговор Зеленского и Шольца

Телефонный разговор президента Украины Владимира Зеленского и канцлера ФРГ Олафа Шольца, который состоялся в понедельник, был ужасным. Лидеры обсуждали перспективы вступления в Евросоюз Украины. Об этом рассказал украинский посол в Германии Андрей Мельник.

"Разговор был ужасным. Опять та же блокада. Без дальновидности", — приводит слова посла телеканал РЕН-ТВ.

Однако, по его словам, у Киева все же остаётся надежда на изменение позиции Германии. Мельник добавил, что речь о вступлении в ЕС Украины уже завтра не идёт, однако расчёт делается на вступление в ускоренном порядке, в течение нескольких лет.

Посол также высказал просьбу к немецким властям о прекращении импорта российских энергоносителей.

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