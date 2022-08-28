Военкор Котенок предложил ввести для россиян налог на отдых в Турции

Турецкие компании не скрывают, что поставляют киевскому режиму военные беспилотники и броневики. Тем временем россияне продолжают отдыхать в Турции.

Выбирая турпоездку на турецкие курорты, граждане РФ поддерживают экономику враждебного государства, заявил российский военный корреспондент Юрий Котенок. Пока Анкара снабжает Киев вооружением, добавил он, с подобным туризмом нужно бороться, причём на государственном уровне.

"Коль даете отдыхать у спонсора убийства русских, введите налог на отдыхающих в Турции", — предложил репортёр.

Эти средства журналист предлагает вложить в развитие производства беспилотных летательных аппаратов на территории России.

Ранее итальянский отельер жаловался, что без туристов из РФ туроператоры Италии теряют до 95% доходов.