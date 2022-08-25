Презутти: итальянские турфирмы потеряли миллионы евро без российских туристов

Отсутствие туристов из России стоило итальянским турфирмам многомиллионных потерь, рассказал глава крупного туроператора из Италии Саверио Презутти.

"Потери нашего оборота составляют 90-95%. Раньше этот объем составлял восемь миллионов евро, сейчас он находится в пределах 120 тысяч", — пожаловался бизнесмен в интервью РИА Новости.

Отсутствие прямых рейсов вынуждает туристов лететь через Турцию или Саудовскую Аравию, что отпугивает многих путешественников.

"Сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше", — добавил Презутти.

Он также уточнил, что без российских туристов страдают не только отели, но и рестораны, и водители такси, и экскурсоводы.