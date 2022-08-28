Reuters: американские корабли зашли в Тайваньский пролив "вызывая гнев" КНР

Два корабля ВМС США совершают проход через Тайваньский пролив, сообщили американские СМИ.

Согласно информации, манёвр Вашингтон совершает впервые после обострения ситуации вокруг полуострова.

"Это первая подобная операция после обострения напряжённости в отношениях с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В последние годы военные корабли США, а иногда и союзных стран, таких как Великобритания и Канада, регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Пекина", — передаёт Reuters.

Последовала ли реакция на проход эсминцев через пролив от Китая, авторы не уточнили.