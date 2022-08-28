Два корабля ВМС США совершают проход через Тайваньский пролив, сообщили американские СМИ.
Согласно информации, манёвр Вашингтон совершает впервые после обострения ситуации вокруг полуострова.
"Это первая подобная операция после обострения напряжённости в отношениях с Китаем из-за визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань. В последние годы военные корабли США, а иногда и союзных стран, таких как Великобритания и Канада, регулярно проходили через пролив, вызывая гнев Пекина", — передаёт Reuters.
Последовала ли реакция на проход эсминцев через пролив от Китая, авторы не уточнили.
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