Китай начал учения с боевыми стрельбами в акватории провинции Фуцзянь

В пятницу, 26 августа, китайская армия начала учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которая находится через пролив от Тайваня.

По Центральному телевидению КНР передали, что главный район учений — водный участок неподалёку от острова Муюй. При этом пока не уточняется, сколько представителей Вооружённых сил Китая участвуют в мероприятиях.

"Военные учения КНР будут завершены 27 августа", — отметили журналисты.