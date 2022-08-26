В пятницу, 26 августа, китайская армия начала учения с боевыми стрельбами в акватории восточной провинции Фуцзянь, которая находится через пролив от Тайваня.
По Центральному телевидению КНР передали, что главный район учений — водный участок неподалёку от острова Муюй. При этом пока не уточняется, сколько представителей Вооружённых сил Китая участвуют в мероприятиях.
"Военные учения КНР будут завершены 27 августа", — отметили журналисты.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.