Венгры назвали планы Трасс на Россию катастрофой — "Ракеты полетят к тебе, Лиз"

Венгерские эксперты Миклош Кевехази и Жолт Байер заявили в открытом письме, что заявление главы МИД Великобритании Лиз Трасс о готовности "нажать ядерную кнопку" может привести к гибели миллионов британцев.

Как подчеркнули аналитики, маниакальное и самоуверенное заявление кандидата на пост премьер-министра страны, обернётся катастрофой.

"Ты действительно такая храбрая, Лиз? Или просто слепая и глупая? Действительно ли ты осознавала, что отвечаешь на вопрос о "ядерной кнопке"? Если да, то это фантастика", — цитирует выдержки из письма экспертов "ПолитРоссия".

Аналитики призвали Трасс в своём письме попытаться проанализировать ситуацию "после кнопки" и посоветовали хотя бы иногда задумываться над последствиями своих заявлений.

"И российские ракеты полетят к тебе, Лиз. В тебя и в твою родину", - резюмировали авторы.