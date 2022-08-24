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Global Times: Британия преследует личные цели, пытаясь выгнать РФ из G20

Мир

Британия осудила участие России в саммите "Большой двадцатки" по трём причинам, сообщил аналитик издания Global Times Эндрю Корыбко.

Global Times: Британия преследует личные цели, пытаясь выгнать РФ из G20

Ранее в британском МИД заявили, что у России "нет морального права" участвовать в саммите G20, который состоится осенью в острова Бали (Индонезия), поскольку она продолжает спецоперацию на Украине. В ответ посольство РФ в Лондоне назвало лицемерными подобные высказывания, потому что Британия участвовала в военных конфликтах в Югославии, Ираке, Ливии и Сирии.

По словам Корыбко, претензии Москвы имеют под собой основания, поскольку Британия действительно участвовала вместе с США в указанных конфликтах, и не ей обвинять Россию в аморальности.

"Запад во главе с США лицемерно отбросил мораль в этих печально известных примерах. Западные страны не в состоянии вести споры о морали, не говоря уже об участии в G20", — подчеркнул автор статьи.

Он напомнил, что саммит G20 появилась после мирового финансового кризиса, который разразился в 2008 году. Тогда 20 крупнейших стран мира собрались вместе, чтобы обсудить действия по стабилизации мировой экономики. Саммит оставался важной площадкой для решения разных проблем, поскольку страны-члены "Большой двадцатки" умели договариваться. Корыбко отметил, что теперь Британия хочет выгнать РФ из организации и разрушить баланс внутри саммита, чтобы добиться трёх целей:

  • добиться избрания премьер-министром страны главы МИД Лиз Трасс, которая имеет жёсткую позицию по отношению к России;
  • вернуть мировое влияние, которое страна утратила после того, как вышла из ЕС;
  • выслужиться перед США.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
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