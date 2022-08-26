По словам мэра Бердянска Александра Сауленко, диверсанты заложили самодельное взрывное устройство, ставшее причиной гибели замначальника ГАИ города Александра Колесникова, на дереве на территории детской площадки, которая относится к оздоровительному центру "Криворожский горняк".
Сауленко подчеркнул, что в Бердянске сейчас много беженцев с детьми из ДНР, в частности, из Мариуполя. Мэр отметил, что только по счастливой случайности никто из детей не пострадал от взрыва.
"Сегодня на базе отдыха "Криворожский горняк", где у нас уже давно проживают переселенцы из Донецкой Народной Республики, в большинстве — из Мариуполя, семьи вместе с детьми, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на площадке детской, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал", — рассказал Сауленко в разговоре с РИА Новости.
Мэр Бердянска уверен, что диверсия была совершена киевскими террористами, готовыми уничтожать мирных граждан, не жалея даже детей.
Ранее стало известно, что Колесников, получивший серьёзные ранения в результате детонации взрывного устройства возле центра "Криворожский горняк", скончался.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.