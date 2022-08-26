Взрывное устройство, сдетонировавшее в Бердянске, было на детской площадке

По словам мэра Бердянска Александра Сауленко, диверсанты заложили самодельное взрывное устройство, ставшее причиной гибели замначальника ГАИ города Александра Колесникова, на дереве на территории детской площадки, которая относится к оздоровительному центру "Криворожский горняк".

Сауленко подчеркнул, что в Бердянске сейчас много беженцев с детьми из ДНР, в частности, из Мариуполя. Мэр отметил, что только по счастливой случайности никто из детей не пострадал от взрыва.

"Сегодня на базе отдыха "Криворожский горняк", где у нас уже давно проживают переселенцы из Донецкой Народной Республики, в большинстве — из Мариуполя, семьи вместе с детьми, на дереве на высоте порядка трех метров было подвешено самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами. Во время взрыва чудом на площадке детской, где могли играть и находиться дети, никого не было, из детей никто не пострадал", — рассказал Сауленко в разговоре с РИА Новости.

Мэр Бердянска уверен, что диверсия была совершена киевскими террористами, готовыми уничтожать мирных граждан, не жалея даже детей.

Ранее стало известно, что Колесников, получивший серьёзные ранения в результате детонации взрывного устройства возле центра "Криворожский горняк", скончался.