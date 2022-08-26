Заместитель руководителя ГАИ Бердянска Запорожской области Александр Колесников погиб в больнице. Причиной послужили раны из-за взрыва.
По данным администрации города, взрывное устройство для убийства замначальника инспекции злоумышленники установили на дереве рядом с забором. Как подчеркнули представители чиновников, Колесников случайно оказался возле бомбы.
"Основной версией следственных органов является теракт с целью покушения на жизни и запугивания мирных жителей Бердянска и беженцев из Мариуполя", — сказали в мэрии.
Ранее сообщалось, что у центра "Криворожский горняк" произошёл взрыв. В результате происшествия глава ГАИ получил осколочные ранения.
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Военный эксперт подчеркнул, что это его личная оценка спецоперации.