Четвёртая за месяц делегация США прилетит на Тайвань

Тайваньские журналисты заявили, что четвёртая за август американская делегация посетит Тайбэй. По информации СМИ, чиновники прилетят на остров в четверг, 25 августа.

По данным Центрального новостного агентства, политики прибудут на военном самолёте США в столичный аэропорт Суншань. В пятницу, 26 августа, представители Вашингтона планируют поговорить с руководителем администрации Тайваня Цай Инвэнь и другими чиновниками.

"Внешнеполитическое ведомство своевременно сообщит о прибытии гостей, если такие будут", — подчеркнули власти острова.

Ранее журналисты Global Times предупредили о начале нового и опасного этапа игры Китая и США. Также авторы издания предрекли "длительную конфронтацию".