Китай не отрезал для Тайваня пути мирного воссоединения с исторической родиной, заявили китайские аналитики. Тем не менее полуостров всё больше разжигает конфликт и входит в фазу острой конфронтации с КНР.
Кроме прочего, масла в огонь подливает и Вашингтон, подчеркнули авторы.
"В контексте игры великих держав между Китаем и США ситуация в Тайваньском проливе вступила в новый, более опасный и хрупкий этап, характеризующийся длительной конфронтацией", — заявили аналитики в статье Global Times.
Как подчеркнули аналитики, США провоцируют Китай расширять присутствие НОАК по разные стороны пролива, поддерживая сепаратистов.
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