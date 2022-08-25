Global Times: Тайвань вступил в опасную фазу конфронтации с Китаем

Китай не отрезал для Тайваня пути мирного воссоединения с исторической родиной, заявили китайские аналитики. Тем не менее полуостров всё больше разжигает конфликт и входит в фазу острой конфронтации с КНР.

Кроме прочего, масла в огонь подливает и Вашингтон, подчеркнули авторы.

"В контексте игры великих держав между Китаем и США ситуация в Тайваньском проливе вступила в новый, более опасный и хрупкий этап, характеризующийся длительной конфронтацией", — заявили аналитики в статье Global Times.

Как подчеркнули аналитики, США провоцируют Китай расширять присутствие НОАК по разные стороны пролива, поддерживая сепаратистов.