Сенатор Ковитиди: при помощи Тайваня США посягают на суверенитет КНР

По мнению сенатора Ольги Ковитиди, США используют Тайвань как пушечное мясо, и с его помощью хотят сменить власть в Китае, тем самым убрав с дороги своего основного соперника.

"В ближайшее время, помимо Украины, появятся новые жертвы Вашингтона, выступающие пушечным мясом для англо-саксов. Это, прежде всего, Тайвань, который сам того не понимая, стал инструментом большой геополитической игры США против Китая", — отметила Ковитиди в своём Telegram-канале.

Вашингтон не приемлет идею о том, что кто-то развивается по-своему и не подчиняется ему. И пока Китай остаётся неподконтрольным англо-американцам, США будут методично пытаться его разрушить, добавила сенатор.

Ковитиди подчеркнула, что Вашингтон в очередной раз грубо вмешивается во внутренние дела юго-восточной Азии, "прикрываясь красивыми рассказами о торговых и инвестиционных отношениях", игнорируя мнение официального Пекина и методично проводя свою экспансию.

"Мы видим системное нарастание американского вмешательство в вопросы Китая", — уточнила Ковитиди.

Она уверена, что американцы, осуществляя всестороннюю поддержку Тайваня в противовес самого Китая, грубо вмешиваются в дела независимого суверенного государства, посягая на его суверенитет и территориальную целостность.

"Применяя в отношении Китая тактику "вкрадчивого когтя" США вползло на Тайвань для раскачивания и ослабевания КНР. Цель Вашингтона смена власти в Китае и нейтрализация главного конкурента США", — заключила Ковитиди.