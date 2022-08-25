В Киев прибыл глава МИД Италии Луиджи Ди Майо

Министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо прибыл утром в четверг в Киев. Отмечается, что дипломат проведёт встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и президентом Владимиром Зеленским.

Вчера в Киев нанёс визит премьер-министр Британии Борис Джонсон, а ещё днём ранее на Украине побывал польский президент Анджей Дуда.