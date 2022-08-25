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Замедление СВО ускорит проведение референдумов уже в пяти областях экс-Украины

Мир

Москва рассказала о своих планах на подконтрольные территории 24 августа, в День независимости Украины. В основном, речь шла о референдумах про присоединению ряда потерянных Украиной областей к России.

Замедление СВО ускорит проведение референдумов уже в пяти областях экс-Украины

Указ российского президента Владимира Путина о детских выплатах на подконтрольных РФ территориях гласит, что деньги получат не только жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, но и Харьковской. То есть референдума можно ждать и там, считают эксперты "НГ"

Недавно руководитель Минобороны Сергей Шойгу заявил, что медленные темпы СВО объясняются желанием минимизировать ущерб мирному населению. Правда, есть риск, что указанные регионы Киев будет обстреливать еще больше.

Украинские боевики предпринимают отчаянные действия по запугиванию тех людей, которые могли бы пойти на сотрудничество с новыми властями как минимум в своих профессиональных сферах — врачей и учителей, работников социальной и культурной отраслей. Увы, но на сегодняшний день в новых областях не все лояльны России.

В свою очередь, как считает издание, власти стараются получить эту лояльность и активно занимаются позитивными изменениями жизни людей: в том же Запорожье теперь можно получить паспорт РФ любому украинцу с минимумом документов.

"Российские специалисты и военные предпринимают все меры по восстановлению инфраструктуры и налаживанию мирной жизни — работе школ, больниц и магазинов", — отмечают репортеры.

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Автор: Александр Шторм, Куратор: Любовь Степушова
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