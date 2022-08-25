Немецкий эксперт Шильц призвал Киев признать потерю Донбасса и Херсона

Киев должен смириться с "горькой правдой": Донбасс для Украины навсегда потерян, а контрнаступление на Херсон невозможно, заявил немецкий эксперт Кристоф Шильц.

По его словам, полгода боевых действий показали, что дела и киевского режима "идут не очень хорошо".

"Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем", — подчеркнул Шильц в интервью Welt .

Также он предупредил украинские власти, что уже скоро наступят холода, и им придётся решать возникающие проблемы с продовольствием и энергоснабжением.