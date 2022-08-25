Киев должен смириться с "горькой правдой": Донбасс для Украины навсегда потерян, а контрнаступление на Херсон невозможно, заявил немецкий эксперт Кристоф Шильц.
По его словам, полгода боевых действий показали, что дела и киевского режима "идут не очень хорошо".
"Украина вот-вот потеряет Донбасс на востоке. Большая часть юга уже в руках России. Сейчас нет никаких признаков того, что ситуация может измениться в обозримом будущем", — подчеркнул Шильц в интервью Welt .
Также он предупредил украинские власти, что уже скоро наступят холода, и им придётся решать возникающие проблемы с продовольствием и энергоснабжением.
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Согласно информации, на вооружение Украине передали ракеты дальнего действия ракеты Grom2.