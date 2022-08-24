Украинский политик назвал Зеленского марионеткой США и Британии

Украинский политик Владимир Олейник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не играет роль лидера страны и полностью подчиняется командам Запада, поэтому США и Британия будут держать его у власти для достижения собственных целей.

Ранее Зеленский заявил в интервью Washington Post о том, что он готов был подать в отставку после того, как Россия начала спецоперацию. Заявление президента Украины свидетельствует о том, что киевская власть не способна управлять страной без внешней помощи, отметил Олейник.

По его словам, только на Украине вице-президент другой страны может менять генпрокуроров.

"В данном случае Зеленский — марионетка… Сами американцы поняли, с кем имеют дело", — сообщил Олейник в беседе с Телеканалом "360".

Политик назвал президента Украины артистом и самовлюблённым игроком, который нуждается в визитах иностранных поп-звёзд, которым США отдают приказ ехать в Киев.

Олейник напомнил, что Зеленского охраняют представители зарубежных спецслужб, а премьер-министр Великобритании Борис Джонсон готов предоставить ему убежище в Лондоне. Политик убеждён, что президента Украины заботит не спасение родины, а собственная безопасность. Пока Зеленский не удовлетворит аппетиты США и Британии, ему не дадут покинуть Украину, добавил Олейник.