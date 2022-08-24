Украинский лидер Владимир Зеленский выражал готовность уйти со своей должности ещё в феврале, если это поможет предотвратить российскую спецоперацию. Об этом сообщается в материале Washington Post.
"Я не пытаюсь держаться за власть. Если вопрос только в том, чтобы мне уйти и это остановит кровопролитие, то я только за. Я уйду прямо сейчас. Я стал заниматься политикой не для этого, и я уйду, когда вы скажете, если это остановит войну", — заявил Зеленский.
Западные лидеры в тот период напоминали Зеленскому о том, что преемственность власти нужно сохранить. Некоторые официальные лица США и ЕС предлагали украинскому президенты помощь в обеспечении его безопасности, если он решит покинуть Киев.
"Из всех, кто мне звонил, не было никого, кто бы верил, что мы продержимся", — добавил Зеленский.
Украинский лидер считал, что призывая киевское руководство " фактически сдаться России", его западные партнёры просто хотели скорейшего окончания конфликта.
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