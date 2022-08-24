Канада ввела санкции против глав Челябинской и Волгоградской областей

В новый санкционный список, опубликованный властями Канады, попали 62 гражданина РФ. Там оказался и губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщает издание kursdela.biz.

Отмечается, что санкции, наложенные на главу региона, не первые. Ранее в отношении него ввели запреты власти Великобритании.

В своём Telegram-канале чиновник заявил, что его гораздо больше интересуют дела и реальные проблемы жителей Челябинской области, чем какие-то санкционные списки.

В новый список попал также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, пишет novostivolgograda.ru.

Издание добавило, что глава региона пока никак не отреагировал на новость в медийном пространстве.